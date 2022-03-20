Украинский президент отметил, что Путин находится в информационном пузыре, который создавал годами.

Утверждение президента РФ Владимира Путина о якобы "неонацистах" в Украине означают, что глава Кремля способен на "очень страшные и опасные шаги".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире американского телеканала CNN.

Украинский президент отметил, что Путин находится в информационном пузыре, который создавал годами.

"Я не боюсь ничего, кроме людей, но дело в том, что, если он серьезно относится к этому заявлению, он может быть способен на очень ужасные шаги... Если он серьезно относится к этому (заявлениям о неонацистах — ред. ), если он думает, что это его миссия завоевать нашу территорию, и если он видит признаки неонацистов в нашей стране, то возникает много вопросов, что он еще способен сделать ради своих амбиций, ради своей миссии", — отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в интервью американской телекомпании Владимир Зеленский сообщил, что есть компромиссы, на которые Украина не может пойти в переговорах с Путиным.

Также он рассказал, что Украине не стать членом НАТО.