Президент сказал, что этот вопрос "очень некорректен".

Президент Украины Владимир Зеленский не ответил на вопрос, считает ли президента Российской Федерации Владимира Путина убийцей.

Об этом он заявил в совместном интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, полный текст которого размещен на сайте главы Украинского государства. Разговор состоялся 14 июня.

В ответ на вопрос, считает ли он Путина убийцей, Зеленский сказал:

"Мне как-то задавали этот вопрос. Я сказал, что он очень некорректен. Потому что есть вопросы, от ответов на которые могут погибнуть люди, может начаться эскалация. Вы можете сейчас лишить (нас - УНИАН) хотя бы какого-то небольшого шанса на урегулирование ситуации".

Поэтому глава государства убежден, что нельзя ставить таких вопросов и нельзя на них отвечать, даже если очень хочется.

"Ты можешь сказать что угодно на улице, дома, любому. Но ты не бог, ты не дал человеку жизнь и не имеешь права сделать то, что может ее забрать", - отметил президент.

Читайте такжеБайден назвал лидера Кремля "достойным соперником" и прокомментировал свою фразу о "Путине-убийце"

Обострение в отношениях США и России

В своем большом интервью для ABC News глава США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли тот Путина убийцей. Кроме того, президент Соединенных Штатов уточнил, что Путину придется "заплатить", если Вашингтон докажет вмешательство России в американские выборы.

Россия немедленно отозвала своего посла в Москву "для консультаций".

На фоне выхода интервью Минфин США объявили очередной пакет санкций против Москвы за отравление критиков Кремля.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, что администрация Байдена будет "прямолинейно действовать в отношениях с Российской Федерацией".

В Кремле назвали утверждение Джо Байдена о том, что Путин является убийцей, "очень плохими высказываниями".

В Еврокомиссии комментируя высказывания Байдена отметили, что как президент России Владимир Путин несет ответственность за политику и действия российских властей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров