Президент подчеркнул, что Иран поставляет России дроны "за кровавые деньги".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не доверяет руководству Ирана.

Об этом Зеленский рассказал во время интервью канадским каналам CTV и CBC, комментируя атаки России на Украину с помощью иранских дронов-камикадзе и участие иранских инструкторов в обучении оккупационных войск.

"Нам всем надо защищаться прежде всего от лжи... Я не доверяю руководству Ирана... Я им не доверяю лично, их словам. Я имею в виду само руководство, я не о гражданах Ирана говорю сейчас", - сказал президент.

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Он напомнил, что после падения самолета МАУ в 2020 году Иран отрицал свою причастность к его сбитию и признал ее лишь после того, как украинские и иностранные специалисты обнародовали соответствующие доказательства.

Зеленский добавил, что Иран до сих пор не выплатил компенсации родным погибших в этой трагедии.

Глава государства отметил, что сейчас Иран так же отрицает поставки ракет и беспилотников для России, несмотря на имеющиеся доказательства.

"Много раз они публично говорили, что ничего не передавали... Все это ложь, потому что они убивают наших людей... И мы сейчас видим сотни ударов по Украине, по гражданской инфраструктуре... и отключение нашей энергетики, чтобы люди не пережили эту зиму... Поэтому о каком доверии говорить? Иран поставляет им дроны, поставляет им убийства украинцев. Это их договоренность за кровавые деньги...", - отметил он.

Иранские дроны на войне против Украины

В июле этого года Россия закупила у Ирана большую партию боевых дронов "Shahed-136" и "Mohajer-6". По разным оценкам, их количество может достигать до нескольких тысяч единиц.

В свою очередь, в России отрицают, что ее армия применяет иранские БПЛА во время атак на украинские объекты, а в Иране заявили, что не продавали РФ беспилотники.

В середине октября появились сообщения, что РФ заказала у Ирана еще более двух тысяч боевых дронов. Также некоторые СМИ сообщают, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar.

20 октября украинская разведка сообщила, что на территорию РФ прибыли иранские специалисты по использованию беспилотных летательных аппаратов.

В этот же день стало известно, что за месяц украинские военные уничтожили более 200 иранских дронов, которыми российские захватчики атаковали гражданские объекты, в то же время десятки попали по разным целям.

21 октября Служба безопасности Украины открыла уголовное производство о поставках в Россию иранских дронов Shahed-136 и Mohajer-6, а также баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar.

По материалам следствия, есть все основания утверждать, что представители иранских властей и оборонно-промышленного комплекса умышленно помогают РФ в войне против Украины.

Справка УНИАН. 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

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