У Путина заявили, что никаких запросов не получали.

Президент Владимир Зеленский запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения обострения ситуации на Донбассе и наращивания российских войск на границе, но ответа пока не получил.

Читайте такжеУкраина не планирует военное наступление на Донбассе – МендельОб этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, передает Reuters.

«Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога», – отметила она.

По словам Мендель, Россия сосредоточила более 40 тысяч военнослужащих на восточной границе Украины и столько же – у админграницы с Крымом.

Переговоры Зеленского с Путиным: реакция Кремля

Как пишет российское РБК, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле якобы не получали никаких запросов по этому поводу.

«Нет, за последние дни я никаких запросов не видел, мне неизвестно о том, чтобы в последние дни были какие-то запросы», – сказал Песков.

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Автор: Катерина Шварц