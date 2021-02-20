Санкции введены в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН / фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении в действие санкций против Мали и Йемена.

Документы обнародованы на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что санкции введены в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

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«Министерству иностранных дел Украины проинформировать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и компетентные органы Европейского Союза о применении санкций», - говорится в указах.

Контроль за выполнением решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие этими указами, возложен на секретаря СНБО.

Указы вступают в силу со дня их опубликования.

За что введены санкции против Мали и Йемена

  • Санкции, введенные Советом безопасности и обороны Украины 19 февраля против представителей Мали, предусматривают запрет на путешествия и замораживание активов в связи с созданием препятствий в осуществлении соглашения о мирном урегулировании и примирении в этой стране.

    Санкции против представителей Йемена введены из-за угрозы миру, безопасности и стабильности в этой стране.

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Автор: Виктория Токарева