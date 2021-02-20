Санкции, введенные Советом безопасности и обороны Украины 19 февраля против представителей Мали, предусматривают запрет на путешествия и замораживание активов в связи с созданием препятствий в осуществлении соглашения о мирном урегулировании и примирении в этой стране.

Санкции против представителей Йемена введены из-за угрозы миру, безопасности и стабильности в этой стране.