Причины ряда кадровых изменений не сообщаются.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил и заменил нескольких послов, а также сменил постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене. Об этом говорится в соответствующих указах президента №710/2023 - №714/2023, опубликованных на его сайте.

Так, Зеленский уволил Михаила Видойника с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Дания. Другим своим указом он назначил на эту должность Андрея Яневского.

Также президент уволил Сергея Шутенко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Греческой Республике.

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Кроме того, Зеленский назначил Юрия Дюдина Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Чили.

Глава государства также уволил Евгения Цымбалюка с должности постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене.

Кадровые изменения в СБУ и Ставке - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Так, в персональный состав Ставки войдет Анатолий Баргилевич, который является командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Также президент осуществил кадровые изменения в Службе безопасности Украины. Он уволил Анатолия Сандурского с должности заместителя председателя СБУ и провел изменения в некоторых областных подразделениях Службы.

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