В состав Ставки введен Анатолий Баргилевич – командующий Силами ТРО.

В четверг, 19 октября, президент Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Об этом свидетельствует обнародованный на сайте президента указ.

Так, в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего войдет Баргилевич Анатолий Владиславович, который является командующим Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

В то же время Сергея Крука (экс-глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) и Игоря Танцюру (бывший командующий Сил ТРО) из состава Ставки вывели.

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Что известно о Баргилевиче

Анатолий Владиславович Баргилевич был назначен на должность командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины 9 октября 2023 года. На этом посту он заменил Игоря Танцюру.

Сам Баргилевич является инициатором создания управления территориальной обороны. Также он возглавлял оперативное управление штаба Командования Сухопутных войск ВСУ и служил в должности командующего территориальной обороной командования Сухопутных войск.

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