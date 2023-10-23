Анатолий Сандурский уволен с должности заместителя председателя СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Анатолия Сандурского с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины и провел изменения в некоторых областных подразделениях СБУ.

Указ №700/2023 об увольнении Сандурского размещен на официальном сайте главы государства. В нем не указана причина увольнения.

Андрея Швеца указом №704/2023 назначен начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

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Другим указом президента № № 701/2023 уволен Владимир Петриченко с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. В то же время он назначен начальником Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области (указ №705/2023)

Еще одним указом №702/2023 уволен Анатолий Денисенко с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области.

Указом №706/2023 назначен Андрей Падалка начальником Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины.

Тамару Пашковску (указ №703/2023) назначен начальником Управления работы с личным составом службы безопасности Украины.

Кто такой Сандурский

Как известно, Сандурский был назначен заместителем председателя СБУ в марте 2022 года. 25 мая 2023 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинское звание бригадного генерала полковнику Анатолию Сандурскому тогда заместителю председателя Службы безопасности Украины.

Деятельность СБУ - детали

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила на Киевщине еще одного информатора Главного управления генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (известного как ГРУ), который собирал разведывательные данные о подразделениях "Гвардии наступления". Информатором оказался мобилизованный в ряды Национальной гвардии, которого агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству через популярную игровую интернет-платформу.

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