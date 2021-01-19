Возглавила Совет заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства.

Читайте такжеЗеленский провел ряд кадровых перестановок в СБУКак сообщили в пресс-службе Офиса главы государства, соответствующий указ № 18/2021 он подписал сегодня, 18 января.

Согласно документу, возглавила Совет заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко. Секретарем назначена генеральный директор Директората по вопросам экономической политики Офиса президента Елена Дьяченко.

Совет по вопросам содействия предпринимателям: предыстория

15 декабря 2020 года в центре Киева на Майдане Незалежности началась акция протеста представителей движения «SaveФОП», которые требовали отменить карантин для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1 (2), № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Правоохранители снесли палатки ФЛП на Майдане, произошло столкновение с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. По данным пресс-службы полиции Киева, во время акции в центре города пострадали почти 40 правоохранителей.

22 декабря Президент Владимир Зеленский своим указом образовал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. Его цель - способствовать налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и представителей малого предпринимательства и их общественных объединений.

Руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак во время первого заседания Совета призвал участников максимально быстро организовать его работу, предоставить предложения по персональному составу и в короткие сроки подготовить решение по решению неотложных проблемных вопросов малого предпринимательства. Эти предложения должны были передать для рассмотрения Национальному совету реформ при президенте Украины. Он отметил, что должен быть налажен эффективный диалог с предпринимателями для исправления ошибок и выработки конструктивных решений.

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Автор: Светлана Закелова