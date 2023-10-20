Глава государства рассказал Шольцу о катастрофических потерях врага под Авдеевкой в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочей поездкой в Николаеве, провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Как отметили в Офисе президента, разговор касался оборонной поддержки Украины, движения в Европейский Союз и ситуации на Ближнем Востоке.

В частности, Зеленский поблагодарил Шольца за очередной оборонный пакет от ФРГ на общую сумму более 1 млрд евро и результативное выполнение договоренностей.

"То, что мы проговаривали в Гранаде, - все эти договоренности выполняются. Я очень благодарен за недавний оборонный пакет, который, в частности, предусматривает передачу IRIS-T, Patriot и ракет к ним, являющихся критически необходимыми для нашей устойчивости этой зимой", - сказал глава государства.

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Отдельно Зеленский проинформировал Шольца о ситуации на фронте и неудачных попытках наступления российских войск, в частности, о катастрофических потерях врага под Авдеевкой в Донецкой области.

Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с необходимостью недопущения эскалации насилия и разрастания войны. Кроме того, Зеленский выразил благодарность канцлеру за то, что несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке Германия не уменьшает поддержки Украины.

Президент также проинформировал собеседника о ходе реализации украинской Формулы мира. В частности, о подготовке следующей встречи на уровне советников по вопросам национальной безопасности лидеров государств, которая состоится на Мальте в конце месяца. Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на участие представителя ФРГ в этой встрече. Кроме того, Глава государства акцентировал, что рассчитывает на успешное проведение очередной конференции по восстановлению Украины в Германии в ноябре.

Отдельно президент Украины рассказал о принятии Верховной Радой законов, необходимых для выполнения рекомендаций Европейской комиссии с целью начала переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.

Войска помощь Германии Украине - последние новости

20 октября правительство Германии сообщило, что страна передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли, в том числе три самоходных зенитных установки GEPARD и дроны.

Также Украина длительное время призывает Германию передать дальнобойные ракеты Taurus на фронт. Однако накануне посол Германии в Украине Мартин Егер заявил, что правительство в Берлине сейчас не будет поставлять Киеву это оружие.

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