По словам президента, в квартире Миндича было около 30 человек – представители студии "Квартал 95" вместе с женами.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в его день рождения студия "Квартал-95" устроила ему сюрприз, пригласив его в квартиру коммерческого директора студии Тимура Миндича, расположенной на несколько этажей выше от дома главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции главы государства по результатам двух лет работы на посту.

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"Насчет своего дня рождения... я не знал, что это действительно очень важно у нас в Украине, когда у нас "ковид" и война, рассказать, где именно, в какой квартире я праздновал день рождения. Я праздновал день рождения в своей квартире, которая расположена по адресу ул. Грушевского, 9а. Квартира господина Миндича есть в этом доме, Миндич является коммерческим директором Студии "Квартал 95" и был им до моего президентства. Господин Миндич имеет прекрасные рабочие теплые отношения с актерами и авторами студии "Квартал 95", – заявил Зеленский.

По словам президента, студия "Квартал 95" вместе с Миндичем, зная, что он будет дома в своей квартире в свой день рождения, сделали ему сюрприз и позвали его в эту квартиру.

"Я поднялся на несколько этажей вверх и зашел. Да, был крутой сюрприз. Кстати – в этой квартире нет даже ремонта. Они сделали такой "прикол" - принесли музыкальные инструменты, там не было каких-то звезд или кого-то, там была только студия "Квартал 95" - они пригласили меня, играли мне песни. С ними мы прошли долгий, серьезный путь от КВН, "95-го квартала". Все песни были связаны со мной, многие из них я написал. Эти песни нашего коллектива мы вместе пели. Нас было около 30 человек, был весь коллектив, они были со своими женами. Вот что происходило. У меня нет понятия, в чем здесь большой государственный секрет", – рассказал глава государства.

Что предшествовало

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" сообщали, что несмотря на карантинные ограничения, президент 29 января устроил вечеринку в честь своего дня рождения. Празднование, как выяснили "Схемы", прошло в квартире совладельца студии "Квартал-95" и бизнес-партнера Игоря Коломойского Миндича в Киеве.

Согласно перечню карантинных ограничений Кабинета министров, которые действовали с 25 января по 28 февраля, запрещалось проведение массовых мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и недодержана дистанция в 1,5 м.

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Автор: Константин Гончаров