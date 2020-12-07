Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость продолжения реформы децентрализации ради развития общин, создания новых возможностей и комфортной среды для жизни людей.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что задачей конструктивных сил в местных советах и органов центральной власти является сдерживание «аппетитов дельцов», которые рассматривают местные бюджеты и новые полномочия исключительно как «личные кормушки».

Об этом он сообщил в Facebook по случаю Дня местного самоуправления.

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По словам президента, никогда на местном уровне в Украине не было столько властных и финансовых возможностей, как сейчас. Вследствие децентрализации местные бюджеты увеличились в несколько раз.

«В целом по стране это колоссальная сумма: ежегодно - сотни миллиардов гривен. Перешли на места и полномочия. Именно это и обусловливает столь отчаянную борьбу за влияние в громадах почти по всей Украине. До таких эмоций, интриг и столкновений, как в местных советах в течение последних недель, давно не было даже в национальном парламенте», - отметил глава государства.

По словам Зеленского, это и определяет один из главных вызовов для всего общества, о котором важно сказать именно сегодня, в День местного самоуправления.

«Децентрализация - это не просто о деньгах, о распределении возможностей. Прежде всего это о развитии. Деньги, как и полномочия, могут быть только инструментом, применяются в интересах общества. Но очевидно, что точно не ради воплощения в жизнь той или иной стратегии развития громад идет такая борьба на местах», - подчеркнул он.

Президент отметил, что задачей конструктивных сил в местных советах, центральной власти и общества в целом он видит в сдерживании «аппетитов дельцов», которые рассматривают местные бюджеты и новые полномочия исключительно как «личные кормушки» или компенсатор упущенных возможностей на национальном уровне.

«Если кому-то из них еще удалось переиграть интересы общества, обманув часть избирателей, то это вовсе не означает, что следующие пять лет могут быть для них временем личного обогащения и «княжения», как это бывало раньше», - добавил президент.

Глава государства подчеркнул необходимость продолжения реформы децентрализации именно так, как она и планировалась. Ради развития громад, создания новых возможностей и комфортной среды для жизни людей.

«Приглашаю всех представителей местной власти и новых политиков в громадах к дискуссии о том, как нам всем вместе добиться такого качества жизни в громадах по всей стране, чтобы люди видели: децентрализация - это успех Украины. Кстати, одним из наиболее перспективных направлений считаю реанимацию Совета регионального развития, которая позволит существенно улучшить коммуникацию между мэрами, главами областных администраций, центральными органами власти. Местное самоуправление - это как раз о качестве жизни», - резюмировал он.

*** День местного самоуправления отмечается ежегодно 7 декабря. Праздник установлен в Украине согласно указу президента от 25 ноября 2000 года.

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Автор: Константин Гончаров