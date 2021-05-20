Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным должна состояться либо на Донбассе, либо на нейтральной территории.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на итоговой пресс-конференции по результатам двух лет работы на посту.
Он напомнил, что предложил Путину встретиться в любом месте на Донбассе.
"А президент РФ, вы слышали, предложил встречу в Москве. Но традиционно в таких ситуациях встречаются либо в одном из мест конфликта, либо на нейтральной территории. Скажу откровенно, начат разговор между Офисом президента Украины и РФ", - подчеркнул Зеленский.
Пресс-конференция Зеленского: что известно
- В четверг, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию, посвященную итогам его двухлетнего пребывания на 'njv посту.
- Началось мероприятие в 12:00 по киевскому времени на территории авиазавода "Антонов" в Киеве.
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