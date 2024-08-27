Он выразил убеждение, что РФ будет критиковать все инициативы по формуле мира, продолжать врать о переговорах.

Украинская формула мира построена на нормах международного права и будет интересно увидеть как Россия будет объяснять, почему она не хочет поддерживать ее.

Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак на Форуме "Украина 2024. Независимость", отвечая на вопрос будет ли Россия приглашена на второй саммит мира.

"Не надо слушать, что говорит российская пропаганда. Они будут критиковать, как это делают с самого начала, формулу мира", - подчеркнул он. Видео дня

Ермак отметил, что формула мира Зеленского построена на нормах международного права. "В отличие от бессмысленных и непонятно на чем построенных заявлений, которые звучат из Кремля", - подчеркнул он. По его словам, украинская формула мира 100% построена на нормах международного права и уставе ООН и под каждый пункт уже есть проголосованная резолюция Генассамблеи.

"Поэтому там нет ничего, что не соответствует международному праву. И поэтому сегодня любой стране, которая также уважает международное право, сказать что-то против этой формулы, очень трудно. Потому что это надо сказать против своих принципов... У нас есть уже 100 стран, и это минимум стран, которые могут поддержать этот совместный план. А как игнорировать план, за которым стоят подписи 100 стран? А если там будут такие страны как Индия, Саудовская Аравия, Китай, Бразилия. Как это возможно даже стране-агрессору, которая сегодня от многих этих стран зависит? Поэтому надо думать не что там у них в голове, а надо делать свое дело, надо привлекать большинство стран", - подчеркнул Ермак.

По его словам, непонятно как Россия будет продолжать врать, если будет план, который поддержали 100 стран и будет приглашение представителей России на второй саммит, чтобы им его передать. "Правда всегда проходит трудный путь, но правда всегда побеждает", - подчеркнул он.

Вероятные переговоры с РФ

В Москве отреагировали на слова президента Владимира Зеленского о том, что российская сторона должна присутствовать на втором мирном саммите. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что они не понимают, что имеется в виду под этой встречей.

Заместитель главы министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что они не собираются участвовать в саммите. Он назвал украинскую формулу мира "абсолютно тупиковой и ультимативной".

По данным СМИ, второй мирный саммит может состояться в Саудовской Аравии, Катаре или Турции.

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