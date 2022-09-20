Новое обострение "референдумной" темы связано с поражениями РФ на фронте.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, как заявления о "референдумах" на временно оккупированных территориях Украины подогревает роспропаганда.

Об этом сообщается на странице ЦСКИБ в Facebook.

Там заявили, что "немедленных референдумов" во временно оккупированных Донецкой, Луганской и Херсонской областях требуют представители их российских администраций.

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"С точки зрения международного права и для дальнейших действий Украины и партнеров, все российские псевдореферендумы – обычная фикция, которая не изменит курса на деоккупацию. Новое обострение "референдумной" темы связано с поражениями РФ на фронте. Проведение Россией новых псевдореферендумов и объявление об аннексии новых украинских территорий закроет любую возможность для переговоров и усилит западную поддержку Украины. Болезненный вопрос о "референдумах" лучше всего снимает с повестки дня ВСУ - Харьковщина тому пример", - сказано в сообщении.

В ЦСКИБ также напомнили, что подготовка и организация проведения оккупационных псевдореферендумов - это уголовное преступление, за которое будут нести ответственность все к этому причастные.

Как сообщал УНИАН, так называемый "народный совет" псевдореспублики "ЛНР" проголосовал за проведение с 23 по 27 сентября "референдума" о вхождении в состав Российской Федерации. Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что они проведут свой "референдум" в тот же период.

Также на Херсонщине оккупанты также объявили о проведении "референдума" о присоединении к РФ.

Позже глава фейковой администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении псевдореферендума.