Депутаты могут провести ее 23-24 августа, прогнозируют в "Слуге народа".

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внеочередную сессию Верховной Рады Украины для принятия законопроекта о большом государственном гербе Украины.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины Ярослав Юрчишин (фракция "Голос").

Он разместил письмо Зеленского к председателю ВРУ Дмитрию Разумкову. в котором говорится о созыве внеочередной сессии ВРУ для принятия законопроекта "О большом государственном гербе Украины" (регистрационный номер 5217).

Юрчишин пишет, что в соответствии с законодательством, заседание должно состояться не позднее 23 августа. Для окончательного принятия необходимо 300 голосов. Нардеп считает, что на сегодня столько голосов нет в парламенте.

В свою очередь заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что Зеленский письмом попросил Разумкова о созыве сессии.

"Комитет рассмотрел этот проект еще до окончания сессии парламента, поэтому решение комитета готово, он был одобрен, поэтому документ может выноситься в зал", - рассказала Кравчук в комментарии "РБК-Украина". И спрогнозировала, что закон примут в первом чтении, а не в целом.

По дате заседания Кравчук пояснила, что оно должно состояться 23 или 24 августа - в дни, когда планировалось другое заседание парламента.

Большой герб Украины: проведение конкурса

В прошлом году Министерство культуры и информационной политики провело конкурс на определение лучшего эскиза большого государственного герба Украины.

В ноябре 2020 года оргкомитет по подготовке и проведению конкурса на Большой Государственный герб Украины определил лучший эскиз, который будет утверждать Верховная Рада.

Жюри получило 125 работ, из которых к конкурсу было допущено 112, было проведено несколько туров голосования для определения победителя. Победила работа Алексея Кохана, которая выполнена в авторском стиле и не имеет никаких заимствований или чужих элементов, и которая отображает идею соборности и единства Украины.

С левой стороны на эскизе изображена фигура архангела Михаила (представляет центральную Украину или Приднепровье), с правой стороны - фигура Льва (как символ Западноукраинской народной республики в 1918 году). Посередине между ними-изображение современного малого герба на синем щите. Также в верхней части эскиза находится хоругвь, а на ней изображен казак с мушкетом (олицетворяет южную и юго-восточную Украину).

В декабре результат конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины оспорили в Окружном админсуде Киева.

Авторы: Юрий Годован, Надя Пришляк