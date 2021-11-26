По словам главы государства, введение такой практики не означает отмену стандартного голосования.

Вопрос параллельного онлайн-голосования на выборах президента прорабатывается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины".

"Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосованию. Это не отменяет обычные выборы... Что касается онлайн-выборов, вопрос прорабатывается. Он не может быть без решения Верховной Рады", - отметил глава государства.

Вместе с тем он подчеркнул, что введение такой практики не означает отмену стандартного голосования.

"Мы не знаем, когда это произойдет. Это мы прорабатываем", - отметил Зеленский.

В то же время, отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что в Офисе президента не обсуждают возможность избрания президента народными депутатами, и это не соответствует устройству нашего государства.

Читайте такжеЗеленский проводит марафон со СМИ (онлайн-трансляция)"Это невозможно сделать. Депутаты не будут избирать президента Украины... Депутаты избирать президента не будут! Мы это не планируем. А как дальше - не могу вам сказать, еще будут другие руководители нашего государства", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что с попытками сместить его с поста президента досрочно он будет бороться "до последнего". А по поводу вероятности досрочных президентских выборов глава государства отметил, что не думает о них.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Леся Лещенко