В Кабмине рассказали, будет ли онлайн-голосование на предстоящих местных выборах

Для жителей больших городов проведут моделирование нового формата участия в выборах.

Жители больших городов Украины на местных выборах 25 октября смогут протестировать онлайн-голосование.

Об этом сообщил в интервью LB.ua министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы готовим голосование на выборах в октябре, хотим запустить портал, где будет возможность проголосовать за своего кандидата. Но это будет не вместо голосования, а просто моделирование. То есть ты проголосовал на участке, а потом пошел домой и проголосовал онлайн. Мы хотим показать людям, как это будет выглядеть, как нужно будет регистрироваться, как можно изменить свой выбор в течение всего дня", - пояснил министр.

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По его словам, у Кабинета министров нет цели сделать электронные выборы ради электронных выборов. Сначала нужно подготовить инфраструктуру и параллельно развивать цифровые навыки.

Как сообщал УНИАН, парламент дал предварительное согласие на изменение законодательства, которое может признать раздачу продуктов и алкоголя подкупом избирателей.

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