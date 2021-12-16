По словам президента, объединенной позиции государств-членов НАТО о военной помощи Украине нет, но при поддержке генсека НАТО "мы находим другие шаги для решения этих вопросов".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал блокирование Германией и Нидерландами процесса получения Украиной оружия через агентство НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Брюсселе, комментируя блокирование со стороны Германии и Нидерландов получения Украиной оружия через агентство НАТО.

Читайте такжеБелый дом призвали ускорить поставки оружия УкраинеЗеленский отметил, что этот вопрос он обсудил с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Объединенной позиции по вступлению Украины в НАТО среди 30 государств пока нет, но большинство стран нас поддерживает. Так же нет объединенной позиции среди государств по военной помощи. Но, со всем тем, я чувствую полную поддержку генсекретаря и мы находим другие шаги для решения этих вопросов", - заявил он.

Что предшествовало

1 июня в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Владимир Зеленский выразил мнение, что ФРГ может предоставить Украине ракетные и патрульные катера, штурмовые винтовки, радиотехнические средства и другое вооружение.

9 июня на то время министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что поставки в Украину оружия немецкого производства могут негативно повлиять на переговоры с Россией о необходимости проведения встреч в "нормандском формате".

По данным BILD, по инициативе Меркель Германия наложила вето на продажу Украине антидроновых ружей и противоснайперских систем через агентство НАТО по поддержке и снабжению.

На просьбу бывшего канцлера к решению Германии присоединились и Нидерланды, поскольку Меркель якобы не хотела, чтобы Германия была единственной страной, которая выступает против предоставления вооружения Украине на фоне обострения российской агрессии.

Позже глава МО Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times, посетовав на позицию бывшего руководства ФРГ по урегулированию ситуации на Донбассе, фактически подтвердил утверждение анонимных источников BILD о причастности к блокированию передачи оружия лично Меркель.

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Автор: Антонина Доломанжи