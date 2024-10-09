Зеленский прибыл с визитом в Хорватию: что запланировано

На саммите обсудят международные усилия ради приближения мира и реализации Формулы мира.

Президент Владимир Зеленский прибыл в Хорватию для участия в третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа". Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

"Прибыл в Хорватию для встречи с Премьер-министром Андреем Пленковичем, представителями других стран региона и участия в уже третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", - отметил президент.

По его словам, с Пленковичем они планируют обсудить продолжение оборонного сотрудничества, реабилитацию наших воинов, которые были ранены на передовой, а также о восстановлении Украины.

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"На саммите в формате "Украина плюс 12 стран" обсудим международные усилия ради приближения мира и реализации Формулы мира, наше совместное с партнерами реагирование на вызовы безопасности, а также взаимодействие на пути в Евросоюз и НАТО", - проинформировал Зеленский.

Встреча в формате "Рамштайн" - главные новости

Пентагон США рассматривает возможность переноса встречи в формате "Рамштайн", запланированной на 12 октября в Германии, из-за отмены визита президента США Джо Байдена в эту страну. Байден отменил поездку из-за урагана Милтон. Также отменил поездку в Германию и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Стоит отметить, что 12 октября должно было состояться 25-е заседание контактной группы. Этот "Рамштайн" впервые должен состояться на уровне лидеров стран.

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