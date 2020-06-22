Зеленский рассказал, поехал ли бы он на парад в Москву

Глава государства сообщил, что официального приглашения от российской стороны не поступало.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не поехал бы на парад в Москву по случаю 75-летия победы над нацизмом, даже если бы его пригласили.

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Об этом он сказал в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail, сообщила пресс-служба главы государства.

Отвечая на вопрос, поехал бы он на парад в Москву и приглашен ли он на него, Зеленский сказал: «Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было».

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президента Украины Зеленского не пригласили на парад в Москву 24 июня, потому что «Киев не сигнализировал о желании разделить радость от праздника Победы».

24 июня оккупационные российские администрации намерены провести парад в Донецке и Луганске.

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