По словам президента, эта формула звучит так: «успешный гражданин - это успешная громада, успешная громада - это успешный регион, успешный регион - это успешная Украина».

Президент Владимир Зеленский озвучил формулу «успешного будущего» для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время презентации стратегии развития Николаевской области.

«Есть простая и понятная формула, по которой мы должны двигаться в наше общее успешное будущее, она звучит так: «успешный гражданин - это успешная громада, успешная громада - это успешный регион, успешный регион - это успешная Украина. Именно поэтому Украина - это ты». Это не просто красивый слоган, это наш с вами указатель к новой, конкурентоспособной, сильной, а следовательно, состоятельной и счастливой Украине», - заявил Зеленский.

По словам президента, за почти 29 лет независимой Украины было написано много стратегий.

«По факту это были просто декларации, которые никогда не собирались выполнять любые старые политики. Была другая проблема - эти стратегии не базировались на сильных сторонах регионов», - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что развитие и движение вперед Украины невозможно, если каждая область не понимает своей миссии.

Из-за этого возникают вопросы - а какое государство Украина? Оно аграрное или оно индустриальное, оно морское или оно космическое или туристическое? На что делать ставку: на ИТ, на металлургию, на ОПК, на транзитный потенциал Украины или экопродукты? Ответ прост - все это и есть Украина, все это и многое другое мы должны превратить в историю успеха. Для этого созданы стратегии развития областей, каждая из них должна понимать свои преимущества, свой потенциал, а главное – понимать, в чем ее неотъемлемый вклад в общую победу Украины», - подчеркнул президент.

Глава государства выразил уверенность, что «25 регионов Украины - это наш с вами "dream team" (команда мечты - УНИАН), каждый в этой команде - неизменный игрок и, конечно, Николаевская область не является исключением. Она имеет потенциал во многих сферах: сельское хозяйство, туризм, металлургическая, машиностроительная и пищевая отрасли, это культура, спорт и, конечно, это судостроения».

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Автор: Константин Гончаров