Глава Украинского государства пригласил шейха Мухаммада бин Заида Аль Нагаяна посетить Украину с визитом.

Президент Владимир Зеленский пригласил наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна посетить Украину.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время их телефонного разговора.

Зеленский отметил важность дальнейшего сотрудничества с ОАЭ как с одним из ключевых торгово-экономических партнеров Украины на Ближнем Востоке.

Со своей стороны шейх Мухаммад бин Заид Аль Нагаян отметил, что его страна заинтересована в расширении отношений с Украиной во всех сферах, представляющих обоюдный интерес.

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Собеседники отдельно обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в инвестиционной сфере с целью реализации в Украине проектов в области инфраструктуры, энергетики и агропромышленного комплекса.

Глава Украинского государства пригласил шейха Мухаммада бин Заида Аль Нагаяна посетить Украину с визитом.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Автор: Светлана Закелова