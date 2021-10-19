Сделан важный шаг для того, чтобы в Украине антикоррупционная инфраструктура работала стабильно, полагает президент.

Президент Владимир Зеленский приветствовал принятие парламентом закона о Национальном антикоррупционном бюро.

Об этом он сообщил в микроблоге Twitter.

"Поздравляю Верховную Раду с принятием важного закона о НАБУ 5459-1", – написал президент.

Зеленский поблагодарил 304 народных депутатов, которые поддержали этот документ.

"Наконец статус НАБУ нормирован в соответствии с Конституцией Украины. Это важный шаг для стабильной работы антикоррупционной инфраструктуры страны", – подчеркнул он.

Читайте такжеНовый глава САП и защита директора НАБУ: Украина и США в заявлении упомянули об антикоррупционных органахНапомним, 19 октября за принятие закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины" (регистрационный номер 5459-1) проголосовали 304 народных депутата Украины.

Законом предусмотрено, что Кабинет министров Украины принимает решение об увольнении директора НАБУ с должности, если за него проголосовало не менее двух третей должностного состава правительства.

Законом также определено, что Кабинет министров Украины направляет и координирует деятельность Национального бюро.

Акты НАБУ не могут быть отменены полностью или в отдельной части Кабинетом министров Украины.

Законом предусмотрено, что директор Антикоррупционного бюро может быть отстранен от должности или от выполнения должностных, служебных обязанностей только по основаниям и в порядке, установленным Уголовным процессуальным кодексом Украины.

В случае прекращения полномочий или увольнения директора НАБУ все его полномочия осуществляет первый замдиректора Бюро, а в случае его отсутствия – один из заместителей директора Бюро до дня назначения директора.

Автор: Антонина Доломанжи