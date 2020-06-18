Зеленский поддержал разработку дорожной карты для развития инициативы "Восточное партнерства"

Во время видеоконференции лидеров "Восточного партнерства" было подчеркнуто, что основными задачами на будущее являются преодоление последствий пандемии COVID-19, расширение инициативы и выработка долгосрочных правил деятельности после 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал разработку дорожной карты дальнейшего развития инициативы "Восточное партнерство" и ее утверждение на шестом саммите "Восточного партнерства" в 2021 году.

Во время видеоконференции лидеров "Восточного партнерства" Зеленский выразил надежду, что такая встреча состоится в начале следующего года.

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Также он поблагодарил Хорватию за успешное председательство в Совете ЕС в текущем полугодии и пожелал успешного председательства Германии во второй половине 2020 года.

Во время видеоконференции лидеров "Восточного партнерства" было подчеркнуто, что основными задачами на будущее являются преодоление последствий пандемии COVID-19, расширение инициативы и выработка долгосрочных правил деятельности после 2020 года.

Как сообщал ранее УНИАН, лидеры 27 стран-членов Европейского Союза и шести стран "Восточного партнерства" - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины, согласовали пять главных приоритетов развития на ближайшие годы.

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