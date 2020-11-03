По словам президента, сегодня есть шанс перезагрузить всю судебную ветвь власти, начиная с Конституционного суда.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перезагрузка Окружного административного суда Киева должна состояться после запуска работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом глава государства сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

«Несмотря на этот политический тупик, у нас есть реальный шанс полностью перезагрузить и реально начать реформирование судебной ветви власти. У нас много нормальных судей, но есть реально опасные судьи, которые постоянно выходят с опасными кейсами, выводами, решениями, отчего у нас много проблем и нет доверия к судебной ветви власти. Поэтому у нас сегодня есть шанс перезагрузить, начиная с Конституционного суда», - отметил он.

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Президент подчеркнул, что он поддерживает перезагрузку Окружного админсуда Киева.

«Я действительно считаю, что должна быть перезагрузка ОАСК, сколько мы говорили со специалистами - если прямо сейчас каким-то образом просто «убрать» состав ОАСК или полностью нивелировать их работу, мы будем иметь проблемы с тем, что Высшая квалификационная комиссия (судей - УНИАН) не запущена, она должна выбирать судей. Поэтому прежде всего, мне кажется, надо разобраться с вопросом ВККС, а потом уже говорить об ОАСК», - сказал глава государства.

Президент напомнил, что была создана комиссия по правовой реформе, и «мы ждем от них серьезные, фундаментальные наработки, чтобы довести судебную реформу не через 10 лет, а на моей каденции или даже в ближайшие месяцы, чтобы мы действительно доказали обществу, что мы хотим перезагрузить судебную ветвь власти».

Чем известен ОАСК

17 июля прошли обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации (ГСА). Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю ГСА Зеновию Холоднюку. Позже эту информацию подтвердили в НАБУ и отметили, что продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. В САП утверждают, что эта преступная организация выносила заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

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Автор: Константин Гончаров