На мероприятии руководители государств и правительств стран-членов Евросоюза должны подтвердить непоколебимую приверженность поддержке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе выступит на саммите лидеров стран-ленов Европейского Союза.

Об этом идет речь в письме-приглашении президента Европейского Совета Шарля Мишеля к главам государств и правительств стран-членов Евросоюза принять участие в саммите ЕС, который состоится 23-24 марта в Брюсселе.

В частности, одним из вопросов повестки дня будет тема Украины.

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"В начале встречи президент Зеленский присоединится к нам путем видеоконференции. Мы как всегда подтвердим нашу непоколебимую преданность в помощи Украине. Это включает продолжение работы по привлечению к ответственности, по использованию замороженных российских активов и объединение глобального сообщества с целью поддержания международного порядка, основанного на правилах", - говорится в письме.

"Важно, что со времени нашей последней встречи в феврале мы работаем над срочным увеличением нашего производства и поставки боеприпасов в Украину. Наша цель - доставить 1 миллион снарядов в течение следующих 12 месяцев и обеспечить адекватное финансирование. С этой целью мы должны принять меры для усиления производственных мощностей европейской оборонной промышленности", - сказано в письме.

Помощь Украине от ЕС во время войны с Россией - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 20 марта министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что в ЕС достигли политического консенсуса по отправке в Украину 1 млн снарядов калибра 155 мм в течение 12-месячного периода.

Впоследствии вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что более 20 стран-членов ЕС будут участвовать в проекте по совместной закупке боеприпасов для Украины.

В частности, по его словам, было согласовано три направления соответствующей деятельности: доставка боеприпасов из имеющихся запасов, осуществление совместных закупок в оборонных предприятиях, а также увеличение промышленных мощностей производства.

Всего будет выделено 2 млрд евро, но 1 миллиард евро будет направлен на возмещение средств, которые будут потрачены на совместные закупки снарядов калибром 155 мм и ракет, если Украина сделает соответствующий запрос. Этим будет заниматься в первую очередь Европейское оборонное агентство.

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