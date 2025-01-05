Зеленский отвергает такой вариант.

Выход Соединенных Штатов Америки из Североатлантического альянса станет концом для этого союза.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, который предположил, что новоизбранный президент Дональд Трамп может принять решение о выходе из НАТО:

"Я думаю, что это очень плохо для НАТО. Это конец, это гибель НАТО. И это обидно, потому что я считаю, что это очень хороший Альянс. Возможно не все там хорошо из-за бюрократии, денег. Но страны, входящие в НАТО, не воюют. На территории ни одной из этих стран нет войны".

Зеленский отметил, что без Соединенных Штатов гарантии безопасности для Украины не возможны, поскольку это очень сильная страна. Он также напомнил о вкладе США в победу во Второй мировой войне.

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