Президент отметил, что он попросил правительство начать консультации и разработать широкую и амбициозную программу судебной реформы, которая будет включать очистку судов.

В Украине началось расследование против людей, которые незаконно действовали в интересах финансовых групп и иностранных государств, чтобы уничтожить антикоррупционные органы.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в колонке для американского издания Financial Times.

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«Чтобы защитить и укрепить нашу антикоррупционную инфраструктуру, я решил принять ряд чрезвычайных мер. Совет национальной безопасности и обороны, который я возглавляю, принял меры для возобновления электронных деклараций», - заявил он.

Президент отметил, что он также подал в парламент законопроект, направленный на восстановление антикоррупционных институтов, и попросил украинских государственных служащих продолжать свою антикоррупционную деятельность, несмотря ни на что.

Кроме того, Зеленский напомнил, что попросил парламент освободить весь состав Конституционного суда, который «потерял доверие и авторитет».

«Это суд кенгуру, и его руководитель находится под следствием за то, что он приобрел в 2018 году недвижимость в оккупированном Россией Крыму, в полное нарушение украинского законодательства, и не сообщил об этом в своей е-декларации», - добавил он.

Также президент заметил, что «несколько судей этого суда также изучает НАПК за то, что они не полностью раскрыли свои активы в соответствии с тем самым законодательством, которое они только что признали незаконным - это чрезвычайный и неприемлемый конфликт интересов. Не удивительно, что даже до этого кризиса лишь 2,2% украинского населения полностью доверяли Конституционному суду. Эти судьи должны быть заменены независимыми, уважаемыми юристами».

«Мы также начинаем расследование против людей, которые действовали незаконно в личных интересах известных влиятельных финансовых групп и иностранных государств, чтобы уничтожить наши антикоррупционные органы», - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что он попросил правительство начать консультации и разработать широкую и амбициозную программу судебной реформы, которая будет включать очистку судов.

"В эти сложные времена я призываю все украинские прореформаторские политические силы и гражданское общество объединиться и сотрудничать в этой борьбе за душу и будущее нашей нации. Я также призываю наших международных партнеров и союзников продолжать поддерживать нас и доказывать неправоту тех, кто пытается выступить против нашего сотрудничества и сорвать его», - резюмировал глава государства.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Константин Гончаров