В Украине началось расследование против людей, которые незаконно действовали в интересах финансовых групп и иностранных государств, чтобы уничтожить антикоррупционные органы.
Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в колонке для американского издания Financial Times.
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«Чтобы защитить и укрепить нашу антикоррупционную инфраструктуру, я решил принять ряд чрезвычайных мер. Совет национальной безопасности и обороны, который я возглавляю, принял меры для возобновления электронных деклараций», - заявил он.
Президент отметил, что он также подал в парламент законопроект, направленный на восстановление антикоррупционных институтов, и попросил украинских государственных служащих продолжать свою антикоррупционную деятельность, несмотря ни на что.
Кроме того, Зеленский напомнил, что попросил парламент освободить весь состав Конституционного суда, который «потерял доверие и авторитет».
«Это суд кенгуру, и его руководитель находится под следствием за то, что он приобрел в 2018 году недвижимость в оккупированном Россией Крыму, в полное нарушение украинского законодательства, и не сообщил об этом в своей е-декларации», - добавил он.
Также президент заметил, что «несколько судей этого суда также изучает НАПК за то, что они не полностью раскрыли свои активы в соответствии с тем самым законодательством, которое они только что признали незаконным - это чрезвычайный и неприемлемый конфликт интересов. Не удивительно, что даже до этого кризиса лишь 2,2% украинского населения полностью доверяли Конституционному суду. Эти судьи должны быть заменены независимыми, уважаемыми юристами».
«Мы также начинаем расследование против людей, которые действовали незаконно в личных интересах известных влиятельных финансовых групп и иностранных государств, чтобы уничтожить наши антикоррупционные органы», - подчеркнул он.
Зеленский отметил, что он попросил правительство начать консультации и разработать широкую и амбициозную программу судебной реформы, которая будет включать очистку судов.
"В эти сложные времена я призываю все украинские прореформаторские политические силы и гражданское общество объединиться и сотрудничать в этой борьбе за душу и будущее нашей нации. Я также призываю наших международных партнеров и союзников продолжать поддерживать нас и доказывать неправоту тех, кто пытается выступить против нашего сотрудничества и сорвать его», - резюмировал глава государства.
Конституционный суд против антикоррупционной реформы
- 16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.
- В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.
- 28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.
- 27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
- 28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
- В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.
- Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".
- Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.
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