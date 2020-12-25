Глава государства заметил, что может позвонить президенту РФ Владимиру Путину, но не делает это, потому что «нет предмета для разговора».

Президент Владимир Зеленский намерен обязательно позвонить президенту РФ Владимиру Путину, если встреча советников лидеров нормандского формата продолжит затягиваться.

Об этом он сказал в интервью журналу «Фокус».

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Глава государства заметил, что может позвонить президенту РФ Владимиру Путину, но не делает это, потому что "нет предмета для разговора".

"Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться», - сказал он.

По убеждению главы государства, должен быть диалог как в нормандском формате, так и прямой диалог. "Потому что есть вопросы, которые мы не поднимаем в нормандском формате – ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет», - пояснил Зеленский.

Он напомнил, что встреча советников должна была состояться в декабре, на ней планировалось обсудить конкретные шаги по деэскалации конфликта.

"Эта встреча так и не состоялась. Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас она тоже не состоится. После того, как встреча пройдет, мы будем готовить план со всеми датами. Сложно, но двигаемся вперед. Это все план А», - сказал он и добавил, что о плане «Б» рано говорить, «поскольку это больная и тонкая дипломатия».

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Автор: Дмитрий Шварц