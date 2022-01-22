Пока российская сторона отказывается от предложений Украины относительно прямых контактов.

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, но Москва пока отказывается.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии Handelsblatt.

Как отметил дипломат, Зеленский "в любое время готов вести прямые переговоры с президентом Путиным", но Москва не не принимает "протянутую Киевом руку".

Мельник добавил, что для Украины крайне важными станут усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца по восстановлению нормандского формата относительно войны на Донбассе.

Посол в очередной раз призвал правительство Германии переосмыслить позицию в вопросе поставок оружия и отметил, что Украина "неустанно будет убеждать федеральное правительство и оппозицию поставить оборонительное оружие".

Читайте такжеЗеленский должен встретиться с Путиным ради возвращения оккупированных территорий - опросКак сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что единственным выходом в вопросе освобождения крымских политзаключенных является прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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