Президент убежден, что Украина восстановит свою территориальную целостность "не через века, а как можно скорее".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в Донецке и в Крыму будет провозглашен "новый Акт Воссоединения".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего выступления в Запорожье, которое транслировалось на странице Офиса президента Украины в Facebook.

"Дорогие украинцы, дорогие крымчане и украинцы, живущие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. Более 100 лет назад был провозглашен Акт Воссоединения. Воссоединились веками оторванные друг от друга части Единой Украины. Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны Украины. И, к сожалению, уже достаточно долго - 8 лет подряд", - отметил Зеленский.

Он отметил, что для украинцев это время - "словно столетие".

"Я знаю, что мы точно будем вместе. И уверен, не через века, а как можно скорее. В Донецке, в Крыму мы с вами обязательно провозгласим новый Акт Воссоединения. И будем отмечать это ежегодно", - подчеркнул президент.

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Справка УНИАН. В Украине сегодня отмечают День соборности. Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения (объединения) Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Это событие происходило на Софийской площади в Киеве.

Официальным праздником День соборности стал после указа президента Леонида Кучмы от 21 января 1999 года. В декабре 2011 года тогдашний президент Виктор Янукович отменил День свободы 22 ноября и День соборности 22 января и учредил День соборности и свободы 22 января. Через три года в ноябре 2014 года действующий то время глава государства Петр Порошенко учредил День достоинства и свободы 21 ноября, вернув 22 января празднование Дня соборности.

В День соборности главной традицией является построение "живой цепи". Самую первую "цепь" украинцы создали 21 января 1990 года. Тогда "живая цепь", в которой приняли участие 450 тысяч человек, связала Ивано-Франковск, Львов и Киев. Традиция прижилась и ежегодно повторяется во многих городах Украины.

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