Виталий Саенко

Украина прекратит атаки на российские объекта только в том случае, если россияне прекратят наносить удары по гражданским, энергетическим и инфраструктурным объектам в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина подготовит список различных объектов, которые не должны подвергаться ударам со стороны Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

В частности, у президента Украины спросили, что ему нужно, чтобы издать приказ о прекращении ударов по российским нефтяным объектам.

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"Точно заверений и только слов Путина, что он дает приказ не бить по энергетике - этого мало. Почему? Потому что, к сожалению, эта война сделала нас очень практичными людьми. Пример о вчерашнем ударе после слов Путина, что не будет ударов по энергетике и гражданской инфраструктуре. Он сказал, что отдал приказ. И после этого было 145 ударных дронов, 4 ракеты С-300, 2 баллистические ракеты "Искандер", - сообщил Зеленский.

По его словам, Россия нанесла удары были по Сумской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях, в том числе по предприятиям аграрной продукции и железной дороге. Также поражено было 21 обычный дом.

"Это стоимость слов Путина. Поэтому, одних слов недостаточно. Очень хочется, чтобы действительно был контроль", - отметил Зеленский.

Он добавил, что должна состояться техническая встреча в Саудовской Аравии, но главным субъектом контроля, по его убеждению, должны быть США.

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"И если у нас будет такая соответствующая договоренность, будет список объектов. Список у нас есть - список гражданских, энергетических, инфраструктурных объектов. Этот список мы обязательно подготовим и дадим нашим партнерам. Если русские не будут бить по нашим объектам - мы точно не будем бить по их объектам", - подчеркнул Зеленский.

Договоренность об остановке ударов по различным объектам - что известно

Как сообщал УНИАН, российский правитель Владимир Путин выдвинул ряд условий для введения 30-дневного перемирия с Украиной. В частности, он потребовал остановить мобилизацию в Украине и перевооружение ВСУ.

При этом, Путин заявил, что после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом отдал приказ не наносить удары в течение 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.

В то же время, этой ночью Россия все же осуществила очередную массированную воздушную атаку.

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