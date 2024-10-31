По словам белорусского диктатора, в войне России против Украины возможна "ничья".

Западные страны наконец поняли, что "надо договариваться в Украине". Об этом во время II Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил диктатор Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Белта.

По его словам, последние его контакты с "умными представителями цивилизованного Запада" говорят о том, что "у нас наметился какой-то крен":

"Запад наконец понял, что надо договариваться в Украине. Возможно быть ничьей, если сегодня. Я так по-спортивному говорю".

При этом Лукашенко отметил, что ситуация меняется каждый день, но сейчас вопрос потенциальных мирных переговоров упирается в одного человека - Владимира Зеленского, у которого "разыгрались амбиции, тогда как война идет на территории его страны", тогда как Запад в этой ситуации хочет сохранить лицо.

Видео дня

"Он же не может, как в Афганистане. Они так уйти не могут, они пообещали Володе Зеленскому выдать определенные пряники в виде оружия, боеприпасов и помогать Украине, пока не погибнет последний украинец. Лицо хотят сохранить", - предположил белорусский диктатор.

Он также спрогнозировал, что на поле боя Украина не победит.

"Это уже и украинцы понимают, и на Западе. Ну, так надо двигаться, договариваться. Ежедневно гибнут тысячи ни в чем не повинных людей с двух сторон", - сказал Лукашенко.

При этом, по его мнению, есть угроза эскалации конфликта - в частности, Киев якобы умышленно раздувает тему участия представителей КНДР в конфликте, чтобы "окончательно надавить на Европейский Союз и ввести войска НАТО в этот конфликт, а в противном случае будет поражение".

Последние заявления Лукашенко

На днях Александр Лукашенко назвал направление войск КНДР в Украину шагом к эскалации. По его словам, если войска третьей страны будут задействованы в боевых действиях на стороне России, то в Украину будут введены войска НАТО.

Ранее белорусский диктатор заявил, что правитель РФ Владимир Путин без предупреждения вторгся в Украину с территории Беларуси. Уже после вторжения Путин якобы не звонил Лукашенко с объяснениями, да и сам он не пытался узнать, что происходит.

Вас также могут заинтересовать новости: