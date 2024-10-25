'Боюсь даже сказать': Лукашенко пригрозил России войной в случае попытки аннексировать Беларусь

Самопровозглашенный президент РБ отметил, что сегодняшние реалии диктуют политикам думать о будущих последствиях, а не действовать по принципам прошлого.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что в "высоких кругах" России есть те, кто стремится присоединить Беларусь. Однако, такая попытка приведет к войне, заявил Лукашенко в интервью российским пропагандистам.

"Вы меньше, мы больше, а у нас экономика такая, сякая. Мы вам будем помогать и дальше вступайте в состав России". Так вопрос ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война", - сказал Лукашенко "Известиям".

По его словам, между Беларусью и Россией и так создается Союзное государство, что позволяет сформировать более тесные отношения, чем даже в унитарном государстве. "Мы можем выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого не будет обижаться", - подчеркнул Лукашенко.

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Диктатор также отметил, что сегодняшние реалии диктуют политикам думать о будущих последствиях, а не действовать по принципам прошлого:

"Это не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь и хорошо - мир изменился, другой мир. Поэтому глупые задачи ставить перед собой не надо, и всегда надо думать о том, что будет потом".

Союзное государство РФ и Беларуси - что известно

Как сообщал УНИАН, проект Союзного государства России и Беларуси, начатый в 2000 году, за 20 лет позволил создать единое таможенное пространство, зону свободной торговли и значительно расширить сотрудничество в сфере силовых структур и внешней политики.

В 2023 году СМИ сообщили о существовании документа под названием "Стратегические цели Российской Федерации и Беларуси", в котором предусмотрено поэтапное присоединение Беларуси к России до 2030 года. План, составленный в 2021 году, включал стремление "обеспечить преобладающее влияние" России на социальную политику, торговлю, экономику, науку, образование и культуру Беларуси.

Среди методов достижения этой цели - выдача российских паспортов гражданам Беларуси, создание группы белорусов, "заинтересованных в интеграции", и ориентация бизнес-кругов на российский рынок. Кроме того, предполагалось приблизить белорусское законодательство к законам РФ. В документе также были указаны возможные угрозы в виде сближения Лукашенко с НАТО и влияния на Минск националистических и прозападных политиков.

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