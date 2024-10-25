Впрочем, после вторжения диктатор якобы не звонил Лукашенко с объяснениями. Да и сам он не пытался узнать, что происходит.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин в феврале 2022 года без предупреждения совершил вторжение в Украину с территории его страны.

Как заявил Лукашенко в интервью ВВС, Путин якобы не предупредил его о своих планах по использованию территории Беларуси в войне против Украины.

"Проходили учения с участием нескольких тысяч российских солдат. Путин начал выводить эти войска с того места, где они находились на юге Беларуси, вниз по дороге, вдоль границы с Украиной. В какой-то момент он перенаправил часть этих войск на Киев. Я уверен, что их спровоцировали", - сказал Лукашенко.

Видео дня

Беларуский диктатор уверяет, что выход российских сил из Беларуси полностью зависел только от Путина. Он уточнил, что российский правитель не звонил ему с объяснениями, что происходит. Более того, сам Лукашенко тоже не инициировал звонок по этому поводу. "Он мне не звонил. И я ему не звонил. Это его войска, и он имеет право выводить их куда хочет", - сказал Лукашенко.

После начала войны Россия разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси, но Лукашенко заверил, что без его согласия Путин не сможет применить его в конфликте против Украины. Сам он готов прибегнуть к нему, "только если сапог одного солдата ступит на территорию Беларуси".

Роль Беларуси в войне

Напомним, в начале полномасштабной войны Беларусь стала плацдармом для российской захватнической армии. Именно с ее территории оккупанты заходили на территорию Украины.

Также Путин и Лукашенко объявляли о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Кроме того, там проходят учения солдаты армии РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: