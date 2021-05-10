Во время мероприятия будут поднимать вопрос, какими есть и должны стать ВСУ, Нацгвардия, Служба безопасности, Национальная полиция и Государственная пограничная служба.

Президент Владимир Зеленский завтра примет участие во Всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны», который пройдет в Киеве с 11 по 13 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«В рамках мероприятия первые лица государства, чиновники, отечественные и международные эксперты, представители общественности и дипломатического корпуса будут обсуждать, как государство заботится о безопасности сегодня и какой она будет через несколько лет», - говорится в сообщении.

Всеукраинский форум «Украина 30» в мае: когда он состоится и что на нем обсудят

Во время Всеукраинского форума "Украина 30", который пройдет 11-13 мая, будут обсуждать вопросы безопасности страны, как сообщается на сайте форума.

«Россия остается источником долгосрочных системных угроз национальной безопасности Украины, мировой стабильности и международных демократических ценностей. Это обусловливает необходимость внедрения действенной стратегии, которая должна обеспечить прекращение агрессии и восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы на основе международного права», - говорится в сообщении.

Среди задач форума, в частности, обсуждение темы национальной безопасности Украины на фоне усиления военного присутствия северного соседа на границах Украины; информирование общества о важных и необходимых мерах, предпринимаемых государством в рамках выполнения стратегии безопасности; проведение общественно значимого диалога по вопросам национальной безопасности с представителями стратегических партнеров государства. Также на форуме будут определять первоочередные задачи в проведении реформ и развития сил, секторов и индустрий, связанные с обеспечением безопасности в Украине; рассматривать тему информационной и кибербезопасности, а также меры, необходимые для их усиления, в частности создание сил киберобороны. Кроме того, участники мероприятия обсудят вопросы внутренней безопасности и будущего Нацгвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также роль Службы безопасности и реформирования Вооруженных сил.

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Автор: Светлана Закелова