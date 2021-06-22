Ученые прогнозируют, что "индийский" штамм придет в Украину из России.

В среду, 23 июня, состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом в Telegram сообщил депутат "Слуги народа" и глава Комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Один из вопросов касается именно угрозы появления в Украине "индийского" штамма коронавируса, пояснил Радуцкий.

По его словам, руководству необходимо усилить контроль на границе за гражданами, которые прибывают из стран, где обнаружили указанный вариант COVID-19.

Речь идет о возвращении обязательного ПЦР-тестирования на границе также для украинцев, которые возвращаются с летнего отдыха из Турции, Египта и др.

17 июня правительство смягчило карантинные ограничения. В Украине как государстве "зеленой" зоны, отменили норму об обязательном ПЦР-тестировании для граждан, въезжающих в страну.

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На прошлой неделе было зарегистрировано несколько рекордов по вакцинации населения: максимальное количество прививок за сутки и за неделю. Но пока полный курс вакцинации прошли лишь 360 тысяч граждан, утверждает Радуцкий.

Он предлагает наладить централизованный сбор данных о случаях заболевания COVID-19, определив более и менее уязвимые для вируса группы населения. И уже с учетом этого планировать карантинные ограничения.

В последние месяцы в Украине наблюдается снижение количества суточных заражений коронавирусом. Однако из-за низкого уровня вакцинации населения и миграции, говорят ученые из НАН, есть большая угроза распространения опасного штамма "DELTA" из России.

В НАН ожидают, что до конца лета он будет доминировать на всей территории Европы. Страны, в которых вариант инфекции уже доминирует, отличаются тем, что последний пик они прошли примерно в январе 2021 года и не имели весеннего пика подобно странам Восточной Европы – таких, как Украина, Польша, Румыния, Венгрия. Эпидемическая динамика Украины сейчас наиболее похожа на динамику Польши и Румынии, в которых эпидемические показатели достигли минимумов весны 2020 года.

Во вторник, 22 июня, на Банковой заговорили о возможности введения дополнительных ограничений на границе из стран, в которых стремительно распространяется этот тип вируса.

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Автор: Яна Ставская