В ОП отметили, что не делают анонсов конкретных тем заседаний Совета нацбезопасности.

Совет национальной безопасности и обороны на заседании рассмотрит вопросы безопасности и «наведения справедливости» в стране.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире одного из украинских телеканалов.

«Нет от нас анонсов по поводу тем, которые будут рассматриваться на СНБО. Конкретных тем мы не называем до самого заседания, но могу сказать, что сегодня в повестке дня заседания СНБО, как и всех прошлых, будут темы безопасности и наведения наконец справедливости в стране», - заявил он.

Заседание СНБО

В ОП не исключали возможность проведения сегодня заседания Совета национальной безопасности и обороны.

На предыдущем заседании, 19 марта, СНБО применила санкции в отношении бывших президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова, генерального прокурора Виктора Пшонки, министра образования Дмитрия Табачника и других чиновников.

Также были введены санкции против 19 компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых.

Кроме того, СНБО поручил провести аудит всех разрешений на добычу полезных ископаемых, которые были выданы с 1994 года.

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Автор: Константин Гончаров