На нем будет рассматриваться только один законопроект - о восстановлении проведения конкурсов на должности госслужбы, ветированный президентом.

Началось внеочередное заседание Верховной Рады, инициированное президентом Владимиром Зеленским.

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Как передает корреспондент УНИАН, на нем предполагается рассмотрение только одного законопроекта, ветированного главой государства.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы" с предложениями президента (№4531).

Соответствующий закон Рада приняла 16 февраля, но 18 февраля президент вернул его в парламент и призвал депутатов разрешить и.о. министра исполнять обязанности в полном объеме, без ограничений.

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Автор: Надя Пришляк