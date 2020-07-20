Разумков отреагировал на жалобы нардепов из-за "маленькой" зарплаты

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подчеркивает, что достойный уровень оплаты труда должен быть у всех граждан.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что зарплаты народных депутатов соответствуют "нормальному уровню оплаты".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции по результатам работы депутатов во время третьей сессии, отвечая на вопрос, какие расходы у народного депутата в месяц, и какой должна быть достойная оплата труда для качественного выполнения парламентарием работы.

"Достойный уровень оплаты труда должен быть у всех. Так же и у народных депутатов Украины. Но он должен быть соразмерным с теми уровнями доходов, которые получает общество", - сказал спикер.

Разумков выразил мнение, что ни для кого из депутатов, которые сейчас работают в Верховной Раде, не был "неожиданностью" тот размер зарплаты, которую они получают.

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"Я думаю, что нет человека, который бы говорила, что "мне хватает" или "не хочется больше". Хочется. Но я думаю, что надо адекватно оценивать свою работу и оценивать работу других", - сказал председатель ВР.

"При том уровне заработных плат, которые существуют сегодня в государстве, я думаю, что зарплата народных депутатов соответствует нормальному уровню оплаты. Много и так берет на сегодняшний день на себя государство - государственный бюджет Украины. Поэтому, скажем так, у меня таких вопросов не возникает", - добавил Разумков.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова назвала маловатой заработную плату парламентариев, чтобы качественно обеспечивать их работу.

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