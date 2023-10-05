226 подписей народных депутатов собрано за внесение в зал на голосование запрета московской церкви.

В Верховной Раде собрали необходимое количество подписей за рассмотрение вопроса запреты деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщила народный депутат от парламентской фракции "Голос" Юлия Клименко в Facebook.

"226 подписей народных депутатов собрано за обращение к Руслану Стефанчуку (председателю Верховной Рады) о внесении в зал на голосование запрета Московской церкви, следовательно, голоса в зале есть", - отметила Клименко.

Запрет УПЦ МП в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил правительству внести на рассмотрение парламента законопроект по невозможность деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

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19 января 2023 года в парламенте был зарегистрирован правительственный проект закона №8371, которым предусмотрено предотвращение деятельности в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

На сегодня этот запрет не принят парламентом, но на уровне облсоветов голосуют за такое решение.

В конце сентября председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщал. что сейчас в парламенте нет необходимого количества голосов для запрета УПЦ МП.

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