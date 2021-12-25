Государственная граница обустроена на 90%, проводят инженерную подготовку территории области к обороне.

Об этом замглавы Харьковской ОГА Александр Скакун сообщил в интервью "Левому берегу".

"В течение 2017 – 2021 годов мы реализовали программы противодействия терроризму и территориальной обороны на общую сумму более 70 млн грн. Благодаря этому расширены технические возможности сектора безопасности и обороны региона для выявления и нейтрализации терроризма, диверсий. Создана система территориальной обороны. Постоянно осуществляется инженерная подготовка территории области к обороне. Это навигационные мероприятия, мосты, колеи, железнодорожная инфраструктура и т.д.", – рассказал Скакун.

Также, по его словам, инженерное обустройство границы в Харьковской области выполнено на 90%. И это Скакун недавно проверял, совершив облет всей протяженности границы совместно с командиром Харьковского пограничного отряда.

Скакун напомнил, какие силы базируются в Харьковской области.

"У нас базируется бригада ВСУ (знаменитая 92-я ОМБР им. Ивана Сирко), отдельные подразделения и соединения, соединения Национальной гвардии, пограничного отряда. Также, конечно, есть подразделения Национальной полиции, система территориальной обороны, управление СБУ. Все готовы к выполнению задач по назначению в соответствии с общими планами обороны", - заявил замглавы Харьковской ОГА.

Кроме того, он отметил, что важно изменить отношение населения Харьковской области к России.

"Хотя и бред: Харьков – столица Новороссии, но он не взялся ниоткуда. Это стратегия Кремля относительно нашей земли, и как бы там ни было – это риск завтрашнего дня. Мы сведем этот риск к нулю, если людям здесь будет жить лучше, чем там, где у многих друзья и родственники. Когда обмен информацией покажет, что в Харьковской области круче, чем в Белгородской, все пророссийские настроения растают", – отметил Скакун.

Его рецепт от любви к России: "поднимать экономику и развивать инфраструктуру". В частности, замглавы ХОГА сообщил, что в Харьковской области "спасли завод "Электротяжмаш", который фактически был при смерти в начале года" и сохранили 2500 рабочих мест, построили 250 км дорог и ряд объектов по Программе Президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство".

Александр Скакун – полковник СБУ. 22 года работал в спецслужбе, а в 2017 году стал заместителем главы Харьковской ОГА. С августа 2021-го – руководил ХОГА как временно исполняющий обязанности главы. В 2014 году Скакун был одним из тех, кто руководил операцией по зачистке области от российских боевиков.