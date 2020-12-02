Члены комитета снова вернутся к этому вопросу, но уже завтра на отдельном заседании комитета в 12:00.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности сегодня не договорился относительно единого законопроекта о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

Как передает корреспондент УНИАН, на повестке дня сегодняшнего заседания было два законопроекта, которые касаются этого вопроса.

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Речь идет о президентском проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" (№ 4434) и депутатский проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации" (№ 4441).

Как отметил во время заседания председатель комитета, народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский, эти законопроекты - президентский и от депутатской рабочей группы, по сути, являются альтернативными.

"Сейчас стоит вопрос о том, чтобы мы могли рассмотреть эти две инициативы и свести их в единую, которая бы могла быть поддержана залом по процедуре ad hoc, а для этого нужно фактически согласие всех фракций и групп. По-другому это не может работать, по-другому - мы откатываемся, как минимум, на две недели с рассмотрением этого законопроекта", - пояснил он.

Так, сообщил депутат, был наработан третий законопроект, который был согласован фракциями ВР. Он был передан комитету сегодня после совещания в парламенте, которое прошло в 12:00.

Говоря об общих и отличительных позициях этого третьего законопроекта от двух других, Монастырский отметил: "Статья 336-2 - декларирование недостоверной информации - предполагает умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений. Стартует уголовная ответственность за это с 500 прожиточных минимумов - это с миллиона гривен. Это вдвое больше, чем было раньше".

Кроме того, добавил он, были выделены квалифицирующие обстоятельства, если ложь в декларации превышает 4 тыс. прожиточных минимумов или 8 млн 400 тыс. грн, то в таком случае предусматривается ответственность или в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн), или в виде общественных работ, или в виде ограничения свободы на срок до 2 лет.

"Это основное отличие от президентского и от законопроекта рабочей группы", - сказал Монастырский.

По его словам, непредставление декларации будет считаться уголовным преступлением, а именно уголовным проступком.

"Основная дискуссия и дебаты велись в течение последней недели вокруг того, что это должно быть ограничение свободы или лишение свободы при определенной сумме. Вышли на то, что должно быть ограничение свободы, стартуя с 4 тыс. прожиточных минимумов, то есть 8,4 млн", - отметил председатель комитета.

При обсуждении этого вопроса члены комитета, в частности, отмечали, что по этой тематике был зарегистрирован еще ряд законопроектов, которые тогда также необходимо рассмотреть, а также звучали предложения отложить обсуждение этого законопроекта на завтра, потому что сегодня по этому вопросу нет согласования.

В итоге депутаты поддержали предложение провести завтра в 12:00 отдельное заседание комитета, посвященное только этому вопросу.

Восстановят ли ответственность за недостоверное декларирование?

2 декабря, во время заседания ВР ее председатель Дмитрий Разумков призвал руководителей фракций и групп в 12:00 собраться на получасовое совещание по решению вопроса с электронным декларированием.

Позже народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что 3 декабря на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование."Какое решение принято относительно декларирования, которое "снес" Конституционный суд? Сегодня на совещании председателей фракций со спикером Разумковым было принято такое решение - завтра на рассмотрение Верховной Рады, наконец, будет вынесен закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование и вообще за его отсутствие", - сообщил Гончаренко.

По его словам, именно этим сегодня на своем заседании будет заниматься Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности. "Базой для него станет законопроект, наработанный рабочей группой парламента, а не президентский законопроект", - добавил депутат.

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Автор: Татьяна Поляковская