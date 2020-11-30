По словам спикера парламента, это будет единый проект, созданный на базе президентского законопроекта и законопроекта, подготовленный рабочей группой ВР.

На текущей неделе предполагается принятие законопроекта, который касается электронного декларирования чиновников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета председателей фракций и руководителей комитетов парламента.

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Он напомнил, что рабочая группа Верховной Рады подготовила свой законопроект и параллельно был разработан и внесен в парламент президентский законопроект по этому вопросу.

«А дальше на базе этих двух законопроектов мы будем создавать доработанный законопроект, учитывая все положительные аспекты, которые отражены как в одном законопроекте – президентском, так и в законопроекте, который был наработан рабочей группой в парламенте за последние две недели», - отметил Разумков.

Он отметил, что если быстро будут достигнуты договоренности, консенсус, то «уже на этой неделе по процедуре, которую мы называем ковидной, мы сможем этот вопрос рассмотреть в стенах Верховной Рады Украины и быстро выйти на результат».

Председатель ВР выразил надежду, что все фракции и группы парламента в этом заинтересованы.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

29 октября президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№ 4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КС.

2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы о е-декларировании, отмененніе Конституционным судом. Авторами проекта закона "О восстановлении действия отдельных положений закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" (№ 4304) являются председатель ВР Дмитрий Разумков и члены ряда фракций, в частности "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа".

16 ноября Разумков сообщил, что законопроект № 4304 был разработан и поддержан почти всеми политическими силами в парламенте.

18 ноября заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС.

Группа до 1 декабря должна разработать согласованные законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс, законы «О предотвращении коррупции» и «О Конституционном Суде Украины», которые обусловлены решением КС от 27 октября 2020 года.

27 ноября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление деклараций чиновниками (№4434).

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Автор: Надя Пришляк