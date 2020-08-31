По словам спикера парламента, предложений, касающихся закона об оппозиции, от самой оппозиции пока не последовало.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подчеркивает необходимость улучшения работы рабочих групп относительно законопроектов об оппозиции и борьбе с "законодательным спамом".

Читайте такжеРазумков рассказал о планах работы Рады во время четвертой сессииКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совещания председателей депутатских фракций (депутатских групп) и комитетов ВР.

Спикер напомнил, что ранее в ВР была создана рабочая группа по законопроекту об оппозиции.

"Сегодня работа этой группы несколько оставляет желать лучшего. Потому что предложений, касающихся закона об оппозиции, от оппозиции пока не последовало. Скажите, если это не нужно, мы просто закроем этот процесс и не будем его дальше педалировать. Если это важно, а я считаю, что это важно, то хотелось бы, чтобы все депутатские фракции, которые находятся и в большинстве, и в меньшинстве, действительно подключились к этому процессу", - подчеркнул Разумков.

По его словам, похожая ситуация складывается и с рабочей группой по вопросу "законодательного спама".

"То, что было в рамках моих обещаний как председателя Верховной Рады, я выполнил, и хотел бы, чтобы и депутаты других депутатских фракций и групп включились в процесс и мы смогли наработать качественный законопроект, который бы всех устроил, относительно законодательного спама", - сказал председатель ВР.

Законопроект об оппозиции: что известно

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Автор: Таня Поляковская