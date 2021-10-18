Законопроект № 5655 о реформе градостроительства прошел антикоррупционную экспертизу НАПК и в целом учитывает требования разработанной НАПК Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы. Об этом говорится в выводах Агентства.

В то же время в НАПК указали на ряд недостатков в законопроекте, которые должны быть исправлены ко второму чтению.

В частности, эксперты обратили внимание на неопределенность статуса Градостроительной палаты, дискреционные полномочия должностных лиц при рассмотрении вопроса о назначении внеплановой проверки, неопределенность процедуры и сроков реализации решений о демонтаже объектов самовольного строительства, а также повышение роли градостроительных условий и ограничений с одновременным снижением контроля за соблюдением требований законодательства при их предоставлении.

В то же время коррупционные риски отсутствуют в ключевых пунктах законопроекта, таких как обязательное проведение мониторинга застройки органами местного самоуправления, государственная регистрация права на выполнение подготовительных и строительных работ с использованием единой электронной системы, привлечения нотариусов и государственных регистраторов, участие при вводе в эксплуатацию объектов строительства независимых юридических лиц, работающих в сфере градостроительного контроля, изменения требований при проведении экспертизы проектной документации на объект строительства, применение страховых механизмов для уменьшения рисков при строительстве.

Также прошли экспертизу пункты, касающиеся использования новой модели ответственности при нарушении градостроительного законодательства, регулирование вопроса с заказчиком в отношении имущественных авторских прав на проектную документацию, механизм лишения сертификатов исполнителей работ в сфере архитектуры.

Напомним, законопроект №5655 вместе с законопроектами №5656 и №5877 лежит в основе реформы градостроительства, которая имеет целью перевести отрасль строительства в цифровизованную и контролируемую плоскость. Планируется, что проект закона будет рассмотрен парламентом во втором чтении уже в ноябре-декабре 2021 года.

Автор: Иван Бойко