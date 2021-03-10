Министр культуры и информационной политики отмечает, что нужна "мягкая украинизация".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддерживает отсрочку на полтора года применения штрафов за нарушение языкового законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Культура, медиа, туризм".

Ткаченко отметил, что попытки изменить закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" происходили постоянно с момента его принятия.

"Возможно потому, что кого-то он не удовлетворяет, а кто-то считает, что есть бесспорно элементы, которые требуют некоторого уточнения", - добавил он.

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Министр напомнил, что автором законопроекта с регистрационным номером 4638, которым предлагается отменить штрафы, является народный депутат Максим Бужанский (фракция "Слуга народа"). При этом Ткаченко отметил, что законопроектом 4638-2, среди авторов которого - ряд депутатов от фракции "Слуга народа", в том числе первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, предусмотрено отсрочить до июля 2022 года применения штрафов за нарушение "языкового" закона.

Ткаченко отметил, что поддерживает законопроект, которым откладывается на полтора года введение штрафов.

"Мы поддерживаем вторую поправку по одной причине - в принципе до принятия этого закона был указ бывшего президента, который предлагал, вернее требовал, продвижения украинского языка - это создание бесплатных курсов, создание возможности привлечения через диджитал изучения украинского языка. И эти вещи не были реализованы", - отметил он.

Ткаченко также сообщил, что сейчас министерство работает над реализацией общей платформы, которая объединяла бы все усилия для популяризации украинского языка.

Он считает, что на сегодняшний день бесплатные курсы во всех регионах, к которым можно привлечь массово людей для изучения украинского языка, не работают.

"Если мы говорим о том, что мы сначала ставим необходимость выписывания штрафов какой-либо пожилой женщине из Одессы или из Харькова только потому, что она в своем магазине не умеет разговаривать на украинском языке, то таким образом мы не убедим большинство населения, которое не владеет в достаточной степени украинским языком, в том, что его нужно учить", - подчеркнул министр.

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Ткаченко отметил, что выступает за "мягкую украинизацию", популяризацию украинского языка.

"И это не большая отсрочка, на полтора года. Я надеюсь, что за это время тот шум, который в русскоязычных СМИ поднимается, какой-то страх, что мы кого-то оштрафовали, перейдет в дискуссию и в разговор о том, как здорово и модно изучать украинский язык", - добавил он.

Языковой закон в Украине: что было раньше

В Украине с 16 января 2021 года вступили в силу нормы закона об обслуживании потребителей на украинском языке. В соответствии со статьей 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение этого положения предусмотрены штрафы. Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи внедряются поэтапно.

11 февраля уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступил категорически против инициатив отдельных народных депутатов, которые путем внесения изменений в "языковой" закон пытаются лишить государство инструментов наказания за нарушение этого закона.

Он напомнил, что в соответствии со статьей 57 закона, которая уже вступила в силу, штраф может быть наложен уполномоченным лишь в том случае, если по требованию устранить нарушение получен отказ, и такое нарушение фиксируется повторно в течение года.

В январе и феврале 2021 года депутаты из "Слуги народа" зарегистрировали два законопроекта, в которых предлагают отменить или отсрочить штрафы за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Также будет рассматриваться законопроект "О внесении изменений в статью 57 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 4638-1), автор - народный депутат Украины Николай Княжицкий. Им предусмотрено уточнить вопрос о названии протокола, который составляет уполномоченный по защите государственного языка, и сроке обжалования внедренных на основании этого протокола мероприятий.

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Автор: Надя Пришляк