Беларусь вызовет послов РФ и Украины после задержания российских боевиков "Вагнера"

По словам госсекретаря Совбеза Беларуси, 14 из 33 задержанных "проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе".

Беларусь пригласит послов России и Украины "для обсуждений" в связи с задержанием группы российских боевиков из частной военной компании "Вагнер".

Как передает БЕЛТА, об этом журналистам рассказал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков.

В частности, после задержания российских боевиков состоялось совещание Совбеза Беларуси с участием президента страны Александра Лукашенко.

По словам госсекретаря Совбеза, на совещании обсуждался ряд вопросов в сфере нацбезопасности. "Это связано, в первую очередь, с сегодняшним изменением обстановки, когда в утренние часы на территории республики в одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека - лица российского гражданства, которые принадлежат к частной военной компании Вагнера. Сейчас с ними проводится работа, задержанных опрашивают. Плюс один человек задержан в Гомельской области", - сказал Равков журналистам после совещания.

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Он добавил, что Лукашенко поставил ряд задач перед Совбезом и другими ведомствами, которые, в том числе, касаются работы Министерства иностранных дел, по отправке запросов и приглашению послов Российской Федерации и Украины "для пояснений и обсуждения соответствующих вопросов".

"Уже сейчас, по имеющейся информации и по результатам опросов этих людей, около 14 человек – это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", - уточнил Равков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 июля, сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали вблизи Минска 32 российских боевика из частной военной компании "Вагнера", еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

В правоохранительных органах Беларуси отметили, что была получена информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиян имел небольшую ручную кладь, и на всех – три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.

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