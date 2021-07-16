Со старта программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" прошло ровно 500 дней, и за это время для развития инфраструктуры в Украине было сделано больше, чем за 30 лет независимости. Об этом заявил директор Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"Круглая дата и крутые результаты, которыми стоит гордиться", - отметил он.

Среди основных достижений президентского "Большой стройки": реконструкция 177 приемных отделений, открытие 94 сельских амбулаторий и 120 школ на 10 тысяч новых учебных мест.

Кроме того, создано 107 спортивных объектов, благодаря которым 8 миллионов человек смогут бесплатно заниматься спортом с необходимым оборудованием.

Благодаря дорожной части программы обновлено и построено 258 мостов и путепроводов, более 8 000 км дорог государственного и местного значения.

Программа позволила создать 200 тысяч новых рабочих мест на объектах "Большой стройки".

"Раньше инфраструктура была едва ли не самой коррумпированной отраслью. Политики много обещали, а дороги были из грязи и палок. Но Зеленский показал, что мы можем себе позволить удобную инфраструктуру", - комментирует Быков, отметив, что план на 2021 год еще более амбициозный, и его уже наполовину выполнили.

Раньше сообщалось, что в Донецкой области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершают строительство реабилитационного центра для ветеранов АТО / ООС.

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Автор: Иван Бойко